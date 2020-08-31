Kars’ta Bal Porsukları’ndan doğa dostu etkinlik

Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Dereiçi Mesire alanında bir araya gelerek düzenledikleri “Tanışma Pikniği” ile topluluğun açılışını gerçekleştirdiler ve etkinlik kapsamında Dereiçi mesire alanında geniş çaplı bir çevre temizliği yaptılar.

Topluluk Kurucularından Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ezer, “Serhat şehrimiz Kars taşıdığı tarihi miras, kültürel zenginlikleri ve harika doğası ile ülke çapında önemli bir yere sahip. Son yıllarda Doğu Ekspresi'nin yöre insanı dışındaki insanlar tarafından keşfedilmeye başlanmasıyla birlikte turizmin ülke çapındaki gözde merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

Ezer, “Kars’ta yaşayan doğasever insanlar olarak kurduğumuz bu topluluk aracılığıyla sosyal yaşamımızı daha da zengin hale getirmek, kayak sporları ve kampçılık başta olmak üzere sporun farklı dallarını günlük yaşamımıza daha çok dahil etmek, spor yaparken eğlenmek ve eğlenirken de topluma faydalı işlere vesile olmak istedik. Topluluk içerisinde akademisyenlerden işadamlarına, öğrencilerden öğretmenlere, mühendislerden tıp doktorlarına kadar çok geniş bir yelpazede katılımcı var. Güçlerimizi birleştirip, güzel işleri çoğaltmak için yarışacağız” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan topluluk kurucularından Karslı İşadamı Murat Öztürk, “Kars çok sayıda doğa harikasına sahip, şanslı bir şehrimiz. Ancak diğer şehirlerimizde de çeşitli örnekleri olduğu gibi Kars’ımızda da bilinçsiz vatandaşlarımız tarafından doğaya terk edilen atıklar önemli bir çevre kirliliği oluşturuyor. Topluluğumuzun açılış etkinliğinin planlamasını yaparken arkadaşlarımızla birlikte hem piknik yaparak keyifli zaman geçirmek hem de piknik alanındaki atıkları toplayarak doğaya olan sevgimizi etkin bir şekilde dile getirmek istedik” şeklinde konuştu.

Daha sonra grup üyeleri 30 büyük boy çöp poşeti dolusu atığın doğadan temizlenmesini sağladı.

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