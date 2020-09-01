Arpaçay Yalınçayır Köyü karantinaya alındı

Kars’ta yeni tip Korona virüs (kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay'a bağlı Yalınçayır karantinaya alındı.
Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay'a bağlı Yalınçayır Köyü karantinaya alınmıştır. Yerleşim birimine giriş ve çıkışlar durduruldu” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Yalınçayır Köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.