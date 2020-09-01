BESYO adayları zorlu parkurda zamana karşı yarıştı 2 bin 500 öğrenci BESYO’ya girmek için ter döktü

Kars’ta Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı için adaylar zorlu parkurda zaman karşı yarıştı. 170 kişilik kontenjana 2 bin 500 öğrenci başvurdu.

2 bin 500 öğrencinin başvurduğu BESYO özel yetenek sınavının ilk gününde adaylar zorlu parkurda ter döktü. 1’i milli sporcu kontenjanından olmak üzere 170 öğrencinin alınacağı sınava kızlı erkekli, toplam 2 bin 500 aday katıldı.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış BESYO Spor Salonu’nda yapılan ve ’performans beceri ve koordinasyon testinden oluşan sınavın ilk gününde erkek öğrenciler ter döktü. Bazı öğrencilerin beceri gerektiren parkurda zorlandığı görüldü.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Bugün Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuzun öğrenci alım sınavını yapıyoruz. Bir parkurumuz oluştu. Yüksek okulumuza 2 bin 500 aday başvurdu. Bizim kontenjanımız 170 kişi, biz şöyle bir uygulama yaptık. Bu sene puan sıralamasına göre kendi alacağımız kontenjanımızın 4 katı kadar aday mülakata çağırdık. Dolayısıyla 670 kişiye yakın, 640 kişiye yakın bir aday sınava çağırdık. Bu 3 gün içerisinde sınavları bitirip sonuçlandıracağız. Böylece üniversitemize 170 tane yeni öğrenci kabul etmiş olacağız” dedi.

Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksek Okulu’nda bugün başlayan özel yetenek sınavı 5 gün sürecek. Sınavda başarılı olan 170 aday 20202021 eğitim öğretim yılında Kars’ta eğitim görecek.

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