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Kars’ta Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı

İHA

Kars’ta Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı

Kars’ta çocuk işçiliğiyle mücadele eylem planı çerçevesinde çalışma başlatılacak.
Bu kapsamda Kars Çalışma ve İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Emniyet İl Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Kars Belediyesi personellerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Kars Çalışma ve İş Kurumunda gerçekleştirilen toplantıda, eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi ve yapılacak çalışmalar ile Kars’ta çocuk işçiliğinin sonlandırılması hedeflendi.
Toplantıda ayrıca 20172023 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Eylem Planında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Programında çocuk işçiliği ile mücadele ile ilgili hedeflere yer verildi.
Kars için hazırlanan eylem planı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda onaylandı ve kentte yürütülecek faaliyetlerin uygulanması için işbirliği yapılacak olan kurumlar belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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