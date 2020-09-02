Başkan Altay ekipleri seferber etti Yaralı köpek tedavi yapılmak üzere Kars’a getirildi

Arpaçay’da yaralı köpek ihbarı Başkan Erçetin Altay’ı harekete geçirdi. Altay, köpeği aldırarak tedavi için Kars’a gönderdi.

Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde vatandaşlar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne yaralı köpek olduğu ihbarında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine Başkan Erçetin Altay hemen belediye ekiplerini bölgeye gönderdi.

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri yaralı köpeği alarak Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. Burada veteriner hekimlerce ilk muayenesi yapılan köpek daha sonra tedavi altına alındı.

Başkan Erçetin Altay, yaralı köpek ihbarında bulunan duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Başkan Altay, belediye olarak sokak köpeklerinin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürebilmeleri için her türlü imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alınan köpeğin bacağında kırık olduğu öğrenildi.

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