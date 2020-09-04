Atık su kanalı kazısında insan kemikleri, mermi ve çürümüş çarıklar bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri, patlamamış top mermisi ve çürümüş çarıklar bulundu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri, mermi, patlamış top mermisi kovanı ve çürümeye yüz tutmuş çarıklar bulundu. Vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye gelen ekipler kazı alanında inceleme yaptı. Kars Müze Müdürlüğü uzman ekipleri kazıda bulunan malzemeleri incelemek üzere muhafaza altına aldı. Yapılacak incelemenin ardından bölgede kazı çalışması yapılabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.