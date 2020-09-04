Kars çayı ıslahı tüm hızı ile devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kars da yaptığı yatırımlarla Kars ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kars ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

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Bu kapsamda Kars Çayı ıslahı kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Kars Çayı Kars Kalesi, Namık Kemal Evi, Ebu'ul Hasanı Harakani Türbesi ve Camisi, Topçular Hamamı, Muradiye Hamamı, Taş Köprü, Kümbet Camii (Havariler Kilisesi) arasından akmaktadır. Kars Çayının bu tarihi ve turistik mekânların arasından geçen kısmında dere yatağı düzenlemesi, kabartma yapısı ve çevre düzenlemesi yapılarak buraların tarihi dokuya uygun olarak cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Genel Müdür Yıldız, Bu proje kapsamında; hem Tarihi Taş Köprü hem de Kars Kalesi ziyaretçileri tarafından seyredilebilir bir noktada imalatı yapılacak şişme lastik savakla, dere üzerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir şelale oluşturulacağının altını çizerek, Bu lastik şişme savak sayesinde Kars Çayı, Tarihi Taş Köprü ‘den itibaren yaklaşık 1000 metre geriye doğru şişirilecek ve yılın 365 günü dolu ve akış halinde bir su manzarasına kavuşacaktır. ‘dedi.

Genel Müdür Kaya son olarak Kars Çayı Islahı Projesinde fiziki olarak % 25 gerçekleşme sağlandığının ve toplam maliyeti 4 Milyon 230 bin olduğunun altını çizerek, çalışmaların 2020 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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