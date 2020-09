Kars’ta Kovid-19 denetimleri sürüyor Vali Türker Öksüz, “Şimdiye kadar 25 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Kars Valisi Türker Öksüz, Korona virüs (Kovid19) salgınında şimdiye kadar 25 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Vali Öksüz, daha fazla can kayıplarının olmaması ve vatandaşların yoğun bakımda sıkıntılı sürece maruz kalmamaları için alınan tedbirlere uymaları gerektiğine dikkat çekti.

Vali Türker Öksüz, Korona virüs (Kovid19) denetiminde bulundu. Beraberindekiler birlikte esnafı ziyaret eden Öksüz, esnaf ve vatandaşlara uyarılar da bulundu. Öksüz, esnaftan ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymalarını istedi.

“Daha fazla vatandaşımız yoğun bakımda sıkıntılı süreçlere maruz kalmaması için bu tedbirler hepimiz tarafından uygulanması gerekiyor”

Yapılan denetimle ilgili açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Her şey alacağımız tedbirlere bağlı, sizlerde biliyorsunuz bu hastalığın bir aşısı yada ilacı henüz bulunabilmiş değil. Onun için elimizdeki tek önlem maske, mesafe ve temizlik dediğimiz 3 tane kurala uymaktan geçiyor. Bu kurallara ne kadar uyarsak o kadar güçlü oluruz. O kadar bu hastalığı yenme yolunda güçlü adımlar atarız. Aksi takdirde vatandaşlarımız maalesef bu hastalığa yakalanıyorlar ve ölüme kadar giden bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Üzülüyoruz, hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına ifade etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza üzüntümüz büyük, daha fazla kayıp olmaması için daha fazla vatandaşımız yoğun bakımda sıkıntılı süreçlere maruz kalmaması için bu tedbirler hepimiz tarafından uygulanması gerekiyor” dedi.

“Şimdiye kadar 25 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Kars’ta hastanelerde 100 hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Vali Türker Öksüz, “Şuan itibariyle 100 tane hastamız hastanelerimizde tedavi görüyor. Bizim amacımız bunları ortadan kaldırmak onun için vatandaşlarımıza buradan bir kez daha kurallara uyma yönünde kendilerinden ricada bulunmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik konularında alacağımız her tedbir belki de bir insanın hayatını kurtaracak. Birçok hastanın yoğun bakımda sıkıntılı bir süreç geçirmesine engel olacağız. Dolayısıyla bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. En ufak bir aksama, en ufak bir kayıtsızlık gösterme bize çok pahalıya mal oluyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar 25 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz daha fazla can kaybı olsun istemiyoruz” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, Atatürk Caddesi ve Faikbey Caddesi’nde denetimlerde bulundu. Vali Öksüz, vatandaşlara sık sık maske uyarısında bulundu.

Korona virüs denetimleri kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.