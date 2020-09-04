KATSO’dan üyelere büyük kolaylık

Kars Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelerine bir hizmet daha,KATSO üyeleri Eİmza başvurularını odaya yapabilecek ve anında eimzalarını teslim alabilecek.

Ayrıca Kep adreslerini alabilecekler ve EDönüşüm (EFatura, EDefter, EMuhasebe, EArşiv) hizmetlerinden de uygun fiyatlara faydalanabilecekler.

İmzalanan protokol ile üyeler Eimzalarını 1 saat içerisinde teslim alabilecekler, KEP adreslerini alabilecekler ve E dönüşüm hizmetinden faydalanabilecekler.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Üyelerimizim önemli bir sorununu daha gidermenin gururunu yaşıyoruz. Bu üyelerimiz için önemli bir yeniliktir. Üyelerimiz mağdur olmadan Odamız aracılığı ile eimzalarını alabilecekler ve anında kullanabilecekler” dedi.

Başkan Alibeyoğlu “Üyelerimiz eimza satın alma konusunda yaşamış oldukları gecikme ve mağduriyetleri Odamıza iletti. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu mağduriyetine sessiz kalmadık ve Odamızda eimza, KEP adresi ve EDönüşüm hizmeti başlattık. Üyelerimiz artık Odamıza başvuru yaparak mağduriyet yaşamadan eimzalarını teslim alabilecek ve anında kullanabilecekler. Ayrıca KEP adreslerini alabilecek ve EDönüşüm(EFatura, EDefter, EMuhasebe, EArşiv vs.) hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Bu üyelerimiz için önemli bir hizmettir. Bizler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) bünyesinde üyelerimizin menfaatleri için hizmet veren bir kuruluşuz. Odamız bünyesinde başlatmış olduğumuz bu hizmet de üyelerimiz için büyük bir yeniliktir. Önceki dönemlerde üyeler eimza başvuruları yaptıktan sonra kargo ulaşım süresi dahil en erken 5 iş günü içerisinde imzalarını teslim alabiliyorlardı. Yaşanan gecikmeler üyelerimizde önemli ölçülerde mağduriyetlere neden oluyordu. Ayrıca e imza satışlarında yaşanan fiyat farklılıkları ve yüksek fiyatlar da mağduriyetlere yol açabiliyordu. Üyelerimizin yaşamış oldukları bu sorun bizlere iletilir iletilmez çözümü yolunda gerekli adımları attık. KATSO olarak üyelerimizin sorununa sessiz kalmadık ve Odamız bünyesinde hem piyasalardan uygun fiyata hem de anında eimza hizmeti başlattık. Eİmza hizmetinin yanı sıra KEP adresi ve EDönüşüm) hizmeti projesini hayata geçirdik. Üyelerimize ve tüm TOBB camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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