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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Digor’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Digor’da bir köy karantinaya alındı

Digor’da bir köy karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Şatıroğlu Köyü, Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, göy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor İlçesi Şatıroğlu Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Şatıroğlu Köyü alınan karar gereğince 14 gün süreyle karantinada tutulacak. 14 gün sonra yapılacak taramanın ardından karantinanın kaldırılması ve devamına karar verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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