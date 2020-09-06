Karslı atletler İstanbul’da dereceye girdi

İstanbul’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’na Karslı atletler damga vurdu.

İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahası’nda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve U23 Büyükler Türkiye Şampiyonasına yarışmalarına Kars adına katılan Hakan Buğanli, U20 Genç Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye 3’üncüsü oldu.

U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise Tuğba Toptaş 800 metre de Bayanlarda genel sıralamada Türkiye 3., U23 Bayanlarda ise Türkiye 2. olurken, Toptaş, 500 metre bayanlar ise genel sıralamada Türkiye 3. U23 Bayanlarda Türkiye 2. oldu.

Antrenörleri Bahattin İnce nezaretinde Türkiye Şampiyonası’na katılan atletlerin başarısı Kars’ta da sevinçle karşılandı.

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