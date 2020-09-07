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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta jandarmadan denetim

İHA

Kars’ta jandarmadan denetim

Kars’ta 119 jandarmanın katılımıyla motosiklet denetimi yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, toplam 119 jandarmanın katılımıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde bin 972 araç denetlendi. 23’ü motosiklet olmak üzere 37 araca toplam 12 bin 343 lira trafik para cezası kesildi. Denetimlerde 12 araç ise trafikten men edildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığımız, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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