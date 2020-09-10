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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 7 ton ot yanarak kül oldu

İHA

Kars’ta 7 ton ot yanarak kül oldu

Kars’ta çıkan yangında yaklaşık 7 ton ot yanarak kül oldu. Yangını Kars İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Kars’ın Arpaçay ilçesi bağlı Değirmenköprü köyünde bir vatandaşa ait ot yığını saat 05.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kars’a 48 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenköprü köyüne gitmek üzere itfaiye ekipleri yola çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce yangının diğer ot yığınlarına sıçramasını önlemek üzere alanı ıslattı. Ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri sabaha doğru kontrol altına alarak söndürdü.
Yaklaşık 7 ton otun yandığı belirtilirken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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