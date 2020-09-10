Kars’ta kurallara uymayan sürücülere 17 bin lira ceza

Kars’ta trafik kurallarına uymayan sürücülere jandarma ekiplerince 17 bin 344 lira ceza kesildi.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’ndan 92 jandarmanın katılımıyla “Türkiye Özel Trafik Denetimi” radarlı hız kontrol denetimi, ticari taksi, yükyolcu taşıma araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere denetimi yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, bin 169 araç kontrol edildi. 11’araca hız kurallarına uymamaktan, 4 kişiye seyir halinde telefon kullanmaktan, 2 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 21 kişiye ise diğer trafik kuralları ihlallerinden olmak üzere toplam 38 araca 17 bin 344 lira trafik para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 12 araç trafikten men edilirken, 1 hacizli araç yakalandı. Jandarma ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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