Kars’ta Çerme köyü karantinaya alındı

Kars’ta Çerme Köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan Çerme Köyü’nün kentle bağlantısı kesildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çerme Köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Çerme Köyü girişinde İl jandarma Komutanlığı’nca jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri karantinaya alınan köye girişçıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.