Kars’ta Korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Kars’ta artan korona virüs vak'aları bir takım tedbirleri beraberinde getirdi. Bundan böyle kentte maskesiz gezen ve kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uygulanacak.

Kars’ta Korona virüsten bugüne kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de tedavi gördüğüne dikkat çeken Vali Öksüz, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Kars Valisi Türker Öksüz, 222 ekip, 850 personelle kent genelinde korona virüs denetimi yaptı. Vali Öksüz, esnaf ve vatandaşlara salgına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, “Biliyorsunuz uzun bir süreden beri ülkemizi etkileyen, hatta dünyayı etkileyen büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada mutlaka tedbir almamız, tedbirleri üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Bugün 222 ekip, 850 personelle sahadayız. İl ve ilçe salgın denetim merkezlerimiz bunlara bağlı mahalle denetim ekiplerimiz hepimiz bu mücadeleyi birlikte yapıyoruz. Tabi ki bu mücadeleye halkımızın desteği çok önemli, halkımız eğer kurallara uyarsa, maske, temizlik ve sosyal mesafe olarak özetlediğimiz tedbirlere uyma konusunda hassasiyet gösterse, bu salgın kısa sürede ortadan kaldırabiliriz” dedi.

“Şunu özellikle ifade etmem gerekir ki zaman zaman kurallara uymayan, tedbirlere uymayan yeterince riayet etmeyen vatandaşlarımıza da rastlıyoruz diyen Öksüz, “Bizim bu noktadan itibaren artık tedbirlere azami düzeyde uymamız lazım. Bakın arkadaşlar 27 vatandaşımızı kaybettik. 90 vatandaşımız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Biz aldığımız tedbirlerle neyi araştırıyoruz. Neyi, başarıyoruz. Şunu başarıyoruz. Ailemizi koruyacağız. Sevdiklerimizi koruyacağız. Yakınlarımızı koruyacağız. İnsanların sağlığını koruyacağız. Her şey alacağımız tedbirlere bağlı, ne kadar çok tedbir alırsak o kadar çok geleceğe güvenle bakarız. Aksi takdirde salgın ve bulaş hızlı bir şekilde yayılır, hayatımızı tehdit eder hale gelir. Burada vatandaşımızın yaptığı en ufak bir ihlal, bir vatandaşımızın hayatına mal olabilir. Büyük bir vebaldir, bu vebalin altına hiç birimiz giremeyiz” şeklinde konuştu.

Kars’ta bugünden itibaren alınan kararlara uymayan vatandaşlara 900 lira ceza kesilecek. Kent genelinde ekipler sürekli maske, mesafe ve hijyen denetimi yapacak.

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