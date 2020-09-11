Kars’ta polisten Kovid-19 denetimi

Kars’ta polis ekiplerince yapılan Korona virüs (Kovid19) denetimlerinde kurallara uymayan kişilere ceza yağdı.

Kovid19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 7 kişiye sosyal mesafe, 10 kişiye de maske takmadıklarından dolayı ceza kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğümüzce kentte Kovid19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimler de, 99 ticari taksi, 56 taksi durağı, 115 dolmuşminibüs ve 820 yolcu, 26 şehirlerarası otobüs ve 300 HES kodu kontrol edildi.

Polis ekiplerince 1 Nikah, 72 İşyeri, denetlenirken, işyeri denetimleri esnasında sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 22 bin 50 lira idari para cezası teklif tutanağı tanzim edildi. 2 kişiye karantina ihlal suçundan 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 6 bin 300 lira idari para cezası teklif tutanağı tanzim edilirken, 10 kişiye ise maske takmamaktan 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 9 bin lira dari para cezası teklif tutanağı tutuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin kent genelinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

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