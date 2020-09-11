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Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında Kağızman’da bir köy karantinaya alındı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Çayarası Köyü, Kovid19 tedbirler kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma ekipleri köy girişine bariyer çekerek, köye girişleri kapattı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 ile mücadele kapsamında Kağızman İlçesi Çayarası Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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