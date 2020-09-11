AK Parti Gençlik Kolları, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanlığı Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Binası önünde bir araya gelen Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, 7 Eylül Pazartesi günü bir televizyon kanalında yayımlanan "Kayıt Altında" programının konuklarından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, İmam Hatip Okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki göstererek Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundukları belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, “Bizler bugün burada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık” dedi.

İmam hatip liselerinin pek çok ülkenin ilgisini çektiğini ifade eden Bayrambey, “Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmamHatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlâkî davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Bayrambey, “Bizler AK Parti Kars Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmamHatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasından ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

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