Kars’ta ayakta yolcu taşıyan dolmuşlara ceza yağdı

Kars’ta trafik ekiplerince ayakta yolcu taşıyan 4 halk otobüsüne ve maske takmayan 1 yolcuya toplam 13 bin 500 lira ceza kesildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Covid19 tedbirleri kapsamında uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda ayakta yolcu taşıyan 4 halk otobüsü sürücüsüne 3 bin 150 lira, toplu taşıma aracında seyahat eden 1 yolcuya maske takmamaktan 900 lira olmak üzere toplam 13 bin 500 lira para cezası kesilirken, trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca, toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular, pandemi kuralları hakkında bilgilendirildi.

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