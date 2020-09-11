Kars’ta artan vaka sayıları tedbirleri peşinden getirdi Vatandaşlar evlerinde değil Yurt ve Pansiyonlarda İzole edilecek

Kars’ta son günlerde artan vaka sayıları çeşitli tedbirleri de peşinden getirdi. Hakkında evde izolasyon kararı bulunan vatandaşlar bugünden itibaren yurt ve pansiyonlarda izole edilecek.

Kars’ta, Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri görüldü.

Bunun üzerine Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda, yapılan Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında bir takım kararlar alındı.

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlar gereğince, hakkında evde ve ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla beraber, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini Valilikçe belirlenecek yurt veya pansiyonlarda geçirecek veya tamamlayacak.

İzolasyon sürelerini yurt veya pansiyonlara geçirecek vatandaşlar ziyaretçi kabul edemeyecek.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195’inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca Valilikçe izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

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