Hazır yorgan ve yataklar yüne ilgiyi azalttı



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, hazır yorgan ve yataklar nedeniyle yüne ilginin azaldığını belirterek, "Ne yazık ki insan sağlığı için çok önemli olan yün kenara itilmiş oldu. Maalesef bu yararlı ürünü artık kullanamıyoruz" dedi.

Kars'ta bir zamanlar evlenecek çiftler için hazırlanan çeyizlerin başında gelen yün yorgan ve yatağa talep azaldı. Yün yatakların yerine hazır yataklar ya da elyaf ürünler almaya başladı. Yün kullanımının azalmaya başlaması üreticileri olumsuz etkiledi. Kars Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, "Eskiden düğünlerde yünler kıymet görürdü. Evlenecek çiftlere yatak yorgan yapılırdı, ama artık onlarda hazır yatak alıyorlar. Veya elyaf ürünler onlar için daha cazip olmaya başladı. Ne yazık ki insan sağlığı için çok önemli olan yün kenara itilmiş oldu. Maalesef bu yararlı ürünü artık kullanamıyoruz" diye konuştu.

Kars'ta yünlerin ekonomiye kazandırılmadığından yakınan Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Yünleri değerlendiremiyoruz ve çöpe gidiyor. Alıcısı da yoktur. Çoğu üreticimiz yünlerini yakmak zorunda kalıyor. Biz de böyle biriktiriyoruz ama değerlendiremeyince çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili projeler düşündük ama hayata geçiremedik. Eğer bunları alıp, yıkayıp, iplik haline getirerek endüstriyele çevirebilirsek ancak para edebilir. Böylelikle de yöremizdeki kadınlar geleneksel halıcılığı, kilim dokumacılığını kurslara giderek yaygınlaştırabilirler. Böyle olunca halıcılık sektörü de yeniden canlanmış olur. Hem kadınlarımız buradan para kazanır, yünlerimizde ekonomiye girmiş ve katma değer oluşmuş olur. Çünkü bu şekilde yünlerimize yazık oluyor." DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-09-12 08:46:26



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