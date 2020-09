Rögar çukuruna düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)KARS'ta kapağı olmayan rögar çukuruna düşen at, ekipler tarafından iş makinesiyle çıkarıldı.

Merkeze bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde, dün eski Anihan bölgesinde kapağı açık bırakılan ve içerisinde su akan rögar çukuruna, at düştü. Atın sesini duyan vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bildirdi. Ekipler gelinceye kadar, vatandaşlar da atı kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı, düştüğü yerden çıkaramayan itfaiye ekipleri, belediyeden iş makinesi istedi. Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, kuyudaki atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla halatın bağlı olduğu at, kuyudan çekilerek çıkartıldı. Kurtarılan at, bir süre ayağa kalkamazken, kendine geldikten sonra sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK

