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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bal Porsukları Sarıkamış Ormanlarında buluştu

İHA

Bal Porsukları Sarıkamış Ormanlarında buluştu

Doğasever Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, Sarıkamış ormanlarında yapılan kamp ile bir araya geldi.
Topluluk Kurucularından Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ezer, “Kars’ta yaşayan insanlar olarak, hemen yakın çevremizde birçok doğa harikası alana sahip olmamız nedeniyle çok şanslıyız. Bin yıldan eski bir tarihe misafirlik eden Ani Harabeleri, adı dillere destan olan Çıldır Gölü ve kış turizminin yüz akı Sarıkamış bunlardan sadece birkaçı. Pandemi döneminde doğayla baş başa kalabilecekleri alanları olmadığı için özellikle büyükşehirler de evine kapanıp kalan insanımızın halini düşünürsek ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha anlayabiliriz. Pandemi önlemlerini gözeterek yapacağımız bu etkinlik ile doğa ile kucaklaşarak, günlük hayatın stres ve sıkıntılarından bir nebze uzaklaşacağız. Kendileri de bir doğa dostu olan Sarıkamış Kaymakamımız Sayın Recep Koşal’a da katılım ve destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Topluluk kurucularından Kars’lı İşadamı Murat Öztürk ise “Sarıkamış ormanları bölgenin akciğerleri. Kış sporları nedeniyle sadece ulusal olarak değil uluslararası alanda da tanınırlığı olan Sarıkamış’ın yazın ve bahar aylarında da harika etkinliklere ev sahipliği edebileceğini bu yaptığımız etkinlik ile göstermek istedik. Etkinliğimizin düzenlenmesi sırasında bize yardımcı olan değerli Sarıkamışlı dostlarımıza da misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların destekleri sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.
Covid Pandemisi nedeniyle her türlü önlemin alındığı etkinlikte, doğa yürüyüşleri gerçekleştiren grup; kamp ateşi başında düzenlemiş oldukları eğlence ve akşam yemeği ardından kurmuş oldukları çadırlarda doğayla baş başa bir şekilde ormanda konakladı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, doğa sever grubu ziyaret ederek sohbet etti.
Sabah yapılan kahvaltı ve doğa yürüyüşlerini takiben Bal Porsukları gönüllüleri tarafından yapılan çevre temizliği ile etkinliğe son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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