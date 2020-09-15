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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor

İHA

Kars'ta 142 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.

Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor

Kars’ta 142 jandarmanın katılımıyla trafik uygulaması yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 142 jandarmanın katılımıyla radar ile hız denetimi, yük, yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik ‘Türkiye Özel Trafik Denetimi’ yapılırken, kusurlu görülen 87 araca ceza kesildi.
Jandarma ekiplerince kentin bir çok noktasında eş zamanlı yapılan uygulamada, bin 647 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 30’u hız kurallarına uymamak, 14’ü emniyet kemeri kullanmamak, 43’ü diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere 87 araca toplam 37 bin 493 lira idari para cezası kesildi. 11 araç ise trafikten men edildi.
Jandarma ekiplerince trafik kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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