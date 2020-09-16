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KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla buluştu Rektör Kapu, “KAÜ’nün öğrenci sayısı 23 bini buldu”

İHA

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla buluştu Rektör Kapu, “KAÜ’nün öğrenci sayısı 23 bini buldu”

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.
Rektörlük Makam Odası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Rektör Hüsnü Kapu, Korona virüs salgını dolayısıyla 20202021 eğitim öğretim döneminde bir takım düzenlemeler yaptıklarını belirti.
Kapu, yeni açılan bölümlerle birlikte Kafkas Üniversitesi’nde öğrenci sayısının 23 bini bulduğunu söyledi.
Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “20202021 eğitim öğretim dönemine 5 Ekim’de başlayacaktık, bu şekilde açıklamıştık daha önce, tabii öğretim faaliyetimiz 5 Ekim’de ilan ettiğimiz şekilde başlayacak inşallah. Tabii bu süreçte gerek dünyada gerekse ülkemizde Kovid19 pandemi süreci biliyorsunuz yeniden bir tırmanışa geçmiş oldu. Böyle olduğu için de bizim de eğitimöğretim faaliyetlerimize yeniden bir düzenlemeler yapma ihtiyacı hasıl oldu. Dolayısıyla bu bağlamda geçen hafta Senatomuzu topladık ve bu konu ile ilgili bazı kararlar aldık. Bu yılki öğrenci sayımız da önemli oranda bir artış da oldu, biz yeni bölümleri açtık Diş Hekimliği Fakültemiz ilk defa öğrenci almış oldu, yeni açtığımız bazı bölümlerde yüzde 94’e yakın bir doluluk oranıyla öğrencimiz oldu ve yaklaşık olarak 23 bine yakın öğrencimiz bu yıl eğitim öğretime başlayacak” dedi.
Yüz yüze eğitimin pandemi nedeniyle bir süre daha erteleneceğini ifade eden Rektör Kapu, “Valimizin Başkanlığı’ndaki Pandemi Kurulu ile görüşmelerimiz, Sağlık Bakanlığı’nın Yüksek Öğretim Kurumu’na yapmış olduğu tavsiye kararıyla biz de şehrimizdeki genel eğilimini de dikkate aldığımızda güz dönemimizin önemli ölçüde uzaktan eğitim yöntemiyle online olarak yapmaya karar verdik. Sadece Tıp Fakültemiz 4’ncü, 5’nci ve 6’ncı sınıfları ile Veteriner Fakültemizin 4’ncü ve 5’nci sınıfları yüz yüze olacak diğer bölümler ve sınıflar uzaktan eğitim olacak” diye konuştu.
Geçen ay YÖK’ün değerlendirme raporunun sonuçları ve TÜBİTAK’ın her üniversitenin karnesini yayınladığını ve Kafkas Üniversitesi’nin karnesinin başarılarla dolu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Kafkas Üniversitesi’nin karnesi şöyle; üniversite hocalarının yapmış olduğu ulusal ve uluslararası yayınlar yani Bibliyometrik Analiz kriterine göre bizim uluslararası yayın açsından üniversitemiz Türkiye’deki 217 üniversite arasında 58’nci, ama daha da önemlisi uluslararası Atıf sayısı bağlamında baktığımızda da uluslararası atıp sayısına göre 28’nciyiz. Ulusal yayın sıralamasında da 45 sıradayız, ulusal Atıf sayısında da 43 sıradayız. Yani Total Türkiye üniversiteleri arasında ilk yüzde 25’e girmiş oluyoruz bu şekilde. TÜBİTAK destekli proje sayısı açısından da 49’uncuyuz. Kaliteli yayın sayısı açısından da Türkiye’de biz birçok büyük üniversiteyi geride bırakarak 23’ncü sıradayız. Bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kafkas Üniversite Rektörlük Makamı’nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç ile ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

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