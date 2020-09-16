Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satıldı

Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satış sonucu el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 2020 Ağustos ayında 252, Kars’ta 297, Iğdır’da 251 konut ve Ardahan’da Ağustos ayında 22 konut satış sonucu el değiştirdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

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