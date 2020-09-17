Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu

DHA

Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesinde evlerinin önünde kazlar için yapılan havuza düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu.
Digor ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Sorguçkavak köyünde yaşayan Tüzün ailesi besledikleri kazlar için evin önüne küçük bir havuz yaptırdı. Evlerinin önünde oynayan ikizler Aykut ve Ömer Tüzün, yapılan havuza düştü. Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan çocuklar Digor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılayan ikizler, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-09-17 14:13:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Suat Güner atandı
YEREL HABERLER Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Suat Güner ...
Digor’da salgınla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Digor’da salgınla mücadele toplantısı
KATSO’dan üyelere bir hizmet daha
YEREL HABERLER KATSO’dan üyelere bir hizmet daha
KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı
YEREL HABERLER KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı
Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satıldı
Kars’ta su şebekesi patladı, evi su bastı
YEREL HABERLER Kars’ta su şebekesi patladı, evi su bastı
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla buluştu Rektör Kapu, “KAÜ’nün öğrenci sayısı 23 bini buldu”
YEREL HABERLER KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla ...
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
YEREL HABERLER Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor
Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babası ...
Kars’ta pes dedirten görüntü 5 katlı binanın üzerine yıkım için iş makinesi çıkarttılar
YEREL HABERLER Kars’ta pes dedirten görüntü 5 katlı binanın üzerine ...
Covid-19 testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X