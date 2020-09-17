Malul Gazi Uğur Edizer’e Devlet Övünç Madalyası verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malul Gazi Uğur Edizer’e Devlet Övünç Madalyası verildi

İHA

Malul Gazi Uğur Edizer’e Devlet Övünç Madalyası verildi

2015 yılında Bitlis’in Hizan İlçesinde terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Uzman Çavuş Uğur Edizer, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirildi.
Malul Gazi Uğur Edizer’e madalyası ve beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kars Valisi Türker Öksüz tarafından tevcih edildi.
Kars Valiliğinde düzenlenen madalya törenine İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız katıldı.
Gazi Uğur Edizer’e madalyasını tevcih ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, üstün görev anlayışı içerisinde feragat, başarı ve yaralılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı bu madalyanın kendisine verildiğini söyledi.
Jandarma Uzman Çavuş Uğur Edizer’in ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetleri olduğunu belirten Vali Öksüz, “Bugün çok onurlu ve gururlu bir tören için bir aranda bulunmaktayız. Jandarma Uzman Çavuşumuz Uğur Edizer çok önemli hizmetlerde bulundu. 2015 yılında Bitlis’te gazi oldu. Ülke ve millet olarak şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar hakikaten ülkemizin ve milletimizin vefası için canlarını ortaya koyarak çok üstün mücadeleler verdiler. Bizler de bugün Gazimize milletimiz ve devletimiz adına bu övünç madalyasını Cumhurbaşkanımız adına takdim ettik” dedi.
Öksüz, “İnanıyorum ki bu övünç madalyası bizler içinde, kendisi içinde bütün yaşamında çok önemli bir belge olarak yaşayacaktır. Biz onlara çok şey borçluyuz. Gazimize bundan sonraki yaşamında başarılar ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Bu gün eş zamanlı olarak birçok yerde olduğu gibi Kars’ta da bütün gazilerimize bu övünç madalyaları takdim ediliyor. Bütün şehit ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin gurur kaynağı olmuşturlar. Onun için bu berat kendisine vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Gazimiz aynı zamanda müftülükte memur olarak meslek hayatına devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu
YEREL HABERLER Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu
Kars’ta korona virüsten 30 kişi hayatını kaybetti 77 kişi hastanelerde tedavi görüyor
YEREL HABERLER Kars’ta korona virüsten 30 kişi hayatını kaybetti 77 ...
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Suat Güner atandı
YEREL HABERLER Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Suat Güner ...
Digor’da salgınla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Digor’da salgınla mücadele toplantısı
KATSO’dan üyelere bir hizmet daha
YEREL HABERLER KATSO’dan üyelere bir hizmet daha
KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı
YEREL HABERLER KAÜ’de PRC testi 40 bini aştı
Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Ağustos ayında 297 konut satıldı
Kars’ta su şebekesi patladı, evi su bastı
YEREL HABERLER Kars’ta su şebekesi patladı, evi su bastı
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla buluştu Rektör Kapu, “KAÜ’nün öğrenci sayısı 23 bini buldu”
YEREL HABERLER KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, basınla ...
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
YEREL HABERLER Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kontrolleri devam ediyor
Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Kars'ta testi pozitif çıkan kız ile temaslı babası ...
Kars’ta pes dedirten görüntü 5 katlı binanın üzerine yıkım için iş makinesi çıkarttılar
YEREL HABERLER Kars’ta pes dedirten görüntü 5 katlı binanın üzerine ...
Covid-19 testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X