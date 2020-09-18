Kuyucuk Kuş Cenneti'ni bırak Kars Çayı’na bak Kuyucuk Gölü’nü geride bırakan Kars Çayı’nda yüzlerce yaban ördeği bir arada görüntülendi

Kars Çayı havzası, Türkiye'nin en önemli kuş barınma alanlarından biri olan Kuyucuk Gölü’nü geride bıraktı. Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda bir arada görüntülendi.

Kuyucuk Gölü’nün geçtiğimiz yıllarda kurumasıyla birlikte kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kars Çayı yaban hayvanlarının yeni yerleşim yeri oldu. Özellikle Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte yuvalarını Dereiçi bölgesine yapan pelikanlar, su kuşları ve yeşilbaş yaban ördekleri yavrularını da bu bölgede büyüttü.

Vatandaşlar, Kuyucuk Gölü’nden sonra yüzlerce su kuşu ve yeşilbaş ördeğin yuvası olan Dereiçi bölgesinin yetkililer tarafından avcılığa yasaklanmasını istiyor. Çocuklarıyla birlikte bölgede yaban ördeklerini izleyen vatandaşlar, bölgenin avcılığa yasaklanmasıyla birlikte ördek popülasyonunun artacağına inanıyor. Vatandaşlar, Vali Türker Öksüz’den ördek av sezonu başlamadan önce bölgenin Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce koruma altına aldırılmasını beklediklerini dile getirdi.



Yüzlerce yeşilbaş ördek bir arada

Kars’ta ilk kez bu kadar çok yeşil ördeği bir arada gördüğünü ifade eden Adem Alp, “Kars Çayı artık yaban hayata da kapılarını açmış oldu. Özellikle Kuyucuk’ta yaşanan su sıkıntısı, gölün kuruması gibi problemlerin baş göstermesiyle birlikte her yıl bölgeye gelen yaban ördekleri, özellikle yeşilbaş ördekler bunlar da Kars Çayı’nı mesken tuttular. Belli bir sayıdaydılar. Ama şu anda sayılamayacak kadar derecede arttı” dedi.



“Dereiçi bölgesi avcılığa yasaklanmalı”

Bölgenin avcılığa yasaklanması gerektiğini söyleyen Alp, “Bizim yetkililerden özellikle ricamız, sonbahar mevsimiyle birlikte kışında gerek burada yuvalanan yaban ördeklerinin korunması ve çeşitlerinin korunması adına kesinlikle avcılara ve avlanmaya yasak getirilmesi. Çünkü her bir avcı bir tane veya iki tane vurmuyor. Bir saçma attıklarında yüzlercesini vurabilecek sayıya ulaşılıyor. Bu da Kars Çayı’nda yaban hayatın, özellikle kanatlı hayvanlara yönelik yaban hayatın son bulması demektir. Bizim de ricamız yetkililerden kesinlikle Kars Çayı bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri ve tedbirleri alınması, avlanma sezonlarında bölgede avlanmanın yasak olduğunu, valilik kararıyla ve yetkililerin alabileceği kararlarla uygulanabileceğini söylemek isteriz. Çağrımız odur ki lütfen yaban hayatını koruyalım. Çünkü hemen Kars Barajı, akabinde Kars Çayı bunlar tamamen ikinci bir Kuyucuk bölgesi olabilir” diye konuştu.

Dereiçi bölgesinden geçen Kars Çayı yeşilbaş ördeklerin yavrularını da büyütmesiyle birlikte kuş cennetine döndü. Yüzlerce su kuşu ve yaban ördeğinin bir arada bulunduğu bölge görsel şölen sunuyor.

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