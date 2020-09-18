Kars’ta iki köy karantinaya alındı

Kars’ta, Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Hacıveli ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
Öte yandan Karantinaya alınan köylerde güvenlik güçleri, girişçıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.