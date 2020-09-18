Kars’ta iki köy karantinaya alındı

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Kars’ta, Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Hacıveli ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alındı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.

Öte yandan Karantinaya alınan köylerde güvenlik güçleri, girişçıkışlara izin vermiyor.

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