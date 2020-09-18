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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Kovid-19 uyarılarına uymayanlara ceza yağdı

İHA

Kars’ta Kovid-19 uyarılarına uymayanlara ceza yağdı

Kars’ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate almayan 159 kişiye, toplam 185 bin 850 lira ceza kesildi.
Kars’ta yapılan tüm uyarıları dikkate almayan vatandaşlara son 1 haftada ceza yağdı. Uyarıları dikkate almayan 159 kişiye toplam 185 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde bulunan hoparlörlerden ve polis araçlarından yapılan “maske tak, sosyal mesafeni koru” uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı.
Kentte 1017 Eylül 2020 tarihleri arasında Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanma noktasında yapılan denetimde maske takmayan veya maskesini çene altına indiren 140 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesine istinaden 900 lira olmak üzere toplam 126 bin, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 15 kişiye 3 bin 150 liradan 47 bin 250 lira ve denetlenen 390 toplu taşıma araçlarından 4 kişi 3 bin 150 liradan toplam 12 bin 600 idari para cezası kesildi.
Öte yandan polis ekiplerince Kovid19 tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devem edeceği öğrenildi. Vatandaşlardan mağdur olmamaları için uyarılara uymaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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