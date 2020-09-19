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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

İHA

Kars'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Kars’ta, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kars Valiliği önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk ve Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gökhan Baday, birer konuşma yaptı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen program yapılan konuşmaların ardından son buldu.
Gaziler Günü programına; Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutan Vekili Albay Erhan Altın, Belediye Başkanı Yardımcısı Şevin Alaca, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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