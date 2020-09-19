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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İHA

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Sarıkamış Tören Alanında başlayan tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Beyaz Reçber, her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü’nün bir kahramanlık günü olduğunu belirtti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Beyaz Reçber, “Bugün, kurtuluş Savaşı’nda cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyip bizlere armağan eden İstiklal Savaşı gazilerinin, Sarıkamış Allhuekber dağlarında eşi görülmemiş bir inançla mücadele eden gazilerin, dünya barışı ve insanlık uğruna Kore’de savaşan Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore gazilerinin, Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve adadan enosisin askerlerini Akdeniz’in karanlık sularına gömüp Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kuran Kıbrıs gazilerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi üniter, yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, tüm malul gazilerinin şeref ve kahramanlık günüdür” dedi.
Reçber, “Gazi bir milletin çocukları olarak, Gazi rütbesi almış biz Gaziler vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü vatanı ve ay yıldızlı al bayrağı için Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada karada ve denizde her zaman her yerde şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi hazır olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu.
Törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Haluk Albayrak, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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