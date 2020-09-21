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Kars’ta polisi gören maske taktı Gelişigüzel maske takan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı

İHA

Kars’ta polisi gören maske taktı Gelişigüzel maske takan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı

Kars’ta polisi gören vatandaşlar maskelerini taktı ama ceza yemekten kurtulamadılar.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı. Maskelerini çenelerinin altına takan vatandaşlar, polisi görünce maske taksa bile ceza yedi. Bazı vatandaşlar ise polisi gördükten sonra kaçmaya çalışsa da polis affetmedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında polis ekipleri maske denetimi yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde yapılan denetimde çok sayıda vatandaş maske takmadıkları ve maskeyi çenelerinin altına takarak caddelerde yürüdükleri için cezai işleme tabi tutuldu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla il genelinde bütün cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı yapılan denetimlerde bu sefer polis affetmedi. Maskesiz gördüğü herkese ceza kesen polis, vatandaşları almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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