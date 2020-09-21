Sarıkamış’ta öğrenciler öğretmenleriyle buluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, korona virüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen ve bugün yeniden başlayan ‘yüz yüze’ eğitimle öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştu.

20202021 eğitim öğretim yılı, ‘yüz yüze’ eğitimle başladı. Covid19 salgınından dolayı ara verilen eğitim öğretimde ilkokul 1'inci sınıf ve okul öncesi ana sınıflarda ders zili çaldı.

Sarıkamış’ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce tüm okullarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Alınan tedbirler sonrası öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflarına alındı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmediği dikkat çekerken, öğrenciler de arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Kaymakam Koşal, öğrencilere başarılar diledi.

Aileler ise uzun süre sonra çocuklarını okullara getirmenin sevincini yaşadı. Okul dışında bekleyen ailelerin heyecanlı olmaları gözlerden kaçmadı.

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