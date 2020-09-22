Kars’ta iki köy karantinaya alındı

Kars’ta, Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alınırken, 1 köyün ise karantinası kaldırıldı.

Kars’ta salgınla mücadele kapsamında Merkez Akbaba köyü ile Arpaçay’a bağlı Güvercin köyü karantinaya alındı. Digor’a bağlı Şatıroğlu köyünün ise karantina süresi sona erdi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Akbaba Köyü ile Arpaçay Güvercin Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.

Açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında daha önce karantinaya alınan Digor Şatıroğlu köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karantinaya alınan Merkez Akbaba köyü ile Arpaçay’a bağlı Güvercin köyü girişinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekiplerince alınana güvenlik önlemleri çerçevesinde köylere girişçıkışlara izin verilmiyor.

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