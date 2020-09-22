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SERKA Genel Sekreteri Taşdemir: “Üniversiteler Kalkınma Ajansları için önemli paydaşlardır”

İHA

SERKA Genel Sekreteri Taşdemir: “Üniversiteler Kalkınma Ajansları için önemli paydaşlardır”

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir üniversitelerin kalkınma ajansları için önemli paydaşlar olduğunu belirtti.
Taşdemir, kurumlar arası işbirliğinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Serhat Kalkınma Ajansı’nın kuruluş ekibinde yer alan ve 20102012 yılları arasında Planlama Birim Başkanı olarak çalışan İbrahim Taşdemir, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaparken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2020 tarihinde SERKA’ya Genel Sekreter olarak atanmıştı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, göreve başlayan Taşdemir’i ziyaret etmeye başladı.
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu ile Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, SERK A Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir’i ziyaret etti. 20142018 yılları arasında SERKA Genel Sekreteri olarak görev yapan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, halefi Taşdemir’i ziyaret etti. Kapu ve Taşdemir ziyarette, kurumlar arası işbirliği ve Ajans’ın 2021 yılı mali destekleri hakkında konuştu.
Genel Sekreter Taşdemir’i daha sonra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma ziyaret etti. Üniversitelerin, Ajans’ın önemli paydaşları arasında olduğunu vurgulayan Taşdemir, bölge illerinin kurumlara arası işbirliğiyle kalkınacağını söyledi.
Genel Sekreter Taşdemir, Prof.Dr. Alma’ya, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki Doktora tezi olan “Kalkınma Modeli Oluşturmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: LUCIS Modeli Yaklaşımı” çalışmasının kitaplaştırılmış halini hediye etti. Rektör Kapu ve Alma, Taşdemir’e yeni görevinde başarılar diledi.

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