Arpaçay’da dolu sürprizi

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Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış bir anda dolu şeklide devam etti. Yaklaşık 10 dakika aralıksız yağan dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dolu yağışı araç ve yaya trafiğini de aksatırken, ceviz büyüklüğündeki dolu şaşırttı.

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