Kars’ta Vali Öksüz’den Covid-19 denetimi 227 ekip ve 850 görevli sahada denetim faaliyetlerine katılıyor

Kars Valisi Türker Öksüz, Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Kars'ta korona virüs ile mücadele kapsamında denetim faaliyetlerine devam eden Kars Valisi Türker Öksüz, beraberinde Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan ile birlikte denetimlerde bulunarak, vatandaş ve esnafı bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Vali Öksüz, “Korona virüs kapsamında denetim faaliyetlerini icra etmek için biz ve Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Üniversite Rektörümüz, diğer bütün görevlilerimiz sahadayız. Bütün il ve ilçelerimizde bu denetimler yapılıyor. Bugün için 227 ekip ve 850 görevli sahada denetim faaliyetlerine katılıyor. Amacımız şehrimizin sağlığını korumak. Bu sağlığı korurken de başvuracağımız üç temel unsur var; maske, mesafe ve temizlik kuralları. Ancak elimizde bir aşı ya da ilaç olmadığına göre kurallar ile ve tedbirler ile atlatacağız. Rehavete kapılmamamız lazım. Az da olsa kurallara uymayan vatandaşlarımız var ben buradan kendilerini uyarıyorum. Kurallara uymayan vatandaşlarımıza karşı idari yaptırım uygulamak zorunda kalıyoruz. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum burada herhangi bir vatandaşımızın kurallara uymakta gösterdiği bir kayıtsızlık belki de bir vatandaşımızın canına mal olabilir. Onun için hepimize önemli görevler düşüyor. Sorumluluğumuz ortaktır bu konuda. Herkesin kurallara uyması ile bu salgının üstesinden gelebiliriz. Birkaç kişinin uyması ya da bir kısım vatandaşımızın uyup diğerinin uymaması bizi mücadelede başarıya götürmez. Kural ihlallerine karşı bizim il salgın ve ilçe salgın denetim merkezlerimiz var. Orada çağrı merkezlerimizi vatandaşlarımız arayabilirler. İhbar mekanizması da çalışıyor. Şu ana kadar beş yüzün üzerinde ihbar aldık vatandaşlarımızdan. Gereğini yerine getirdik. Toplam denetim sayımız on dokuz bini geçti. Denetimlerimizi hiç aralıksız sürdüreceğiz. Gerekmesi halinde idari yaptırımları uygulamaktan da hiçbir biçimde geri durmayacağız. Elbette ki Cumhurbaşkanımızın bu talimatı çerçevesinde gerekli önlemleri alacağız. Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği şekilde de gerekli idari düzenlemeleri yapacağız. Gerekli tedbirleri alacağız ve uygulayacağız” diye konuştu.

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