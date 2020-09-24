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750 milyon liralık Sarıkamış-Horasan yolu nakış gibi işleniyor AK Parti hükümeti modern yollara illeri birbirine bağlıyor Milletvekilleri Arslan ve Kılıç yapımı devam eden Sarıkamış Horasan yolunda

İHA

750 milyon liralık Sarıkamış-Horasan yolu nakış gibi işleniyor AK Parti hükümeti modern yollara illeri birbirine bağlıyor Milletvekilleri Arslan ve Kılıç yapımı devam eden Sarıkamış Horasan yolunda

SarıkamışHorasan arasından yapımı devam eden 750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor.
Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları aralıksız devem ediyor. SarıkamışHorasan karayolu tamamlandığında vatandaşlar rahat bir nefes alacak.
65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürü Behcet Eren, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın yapımı devam eden SarıkamışHorasan Karayolu’nda bir takım incelemelerde bulundular.
“İnsanlarımız uluslar arası standartta bir yol ağına kavuşuyor”
750 milyon liraya mal olacak olan SarıkamışHorasan Karayolu’nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Şuan da yaklaşık toplam uzunluğu 46 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde, 23 kilometresi de Kars il sınırları içerisinde olan 2 Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürütüyor. Yaklaşık maliyeti 750 milyon lira olan ve içerisinde 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadüğün bulunduğu ve en yüksek viyadüğü yaklaşık 120 metre yükseklikte olduğu devasa, çift şeritli, çağın gereğine uygun, kaliteli ve BSK dedikleri kaliteli yol yapılıyor. Mükemmel bir yol yapılıyor. 34 kilometresi bu yıl kullanıma açılacak. Hani insanlar çok şikayet ediyordu. Handere eski yoldan kışın sıkıntılar çekilecek. Yüksek tonajlı araçlar geçmiyor. Bu sıkıntı tamamlanıyor. Ve insanımız uluslar arası standartta bir yol ağına kavuşuyor” dedi.
“750 milyon liralık büyük proje!”
SarıkamışHorasan Karayolu’nun yapımının bir çok noktada devam ettiğine dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Sarıkamış’ı Horasan’a bağlayacak olan KarakurtHorasan yolunda incelemelerde bulunduk. Bu yol toplamda 50 kilometreydi. Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor. 46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var. 1 tane bulunduğumuz 513 metrelik Karakurt Viyadüğü olmak üzere bir de 575 metrelik Taşlı Güney 2 Viyadüğü var. Bu toplam 5 viyadükle birlikte standardı çok yüksek bir yol haline geliyor. İnşallah Kasım ayının 2’inci yarısında trafiği buradan vereceğiz. 750 milyon, eski parayla 750 trilyonluk , 46 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem rakam olarak çok ciddi bir rakam, hem içerdiği viyadükler ve teknik özellikleri nedeniyle büyük bir proje, Türkiye bu tür projeleri, 1015 yılda yapamıyorken, şimdi 23 yılda yapabilir hale geldi. Hamd olsun, şükür olsun diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, nu tip projeleri yine yapmaya hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.
Toplam uzunluğu 46 kilometre olan SarıkamışHorasan karayolunda bir taraftan asfalt serimi yapılırken, diğer taraftan viyadüklerde çalışmalar sürüyor. Kars ve Erzurum Karayolu ekipleri aynı anda bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıkamış Horasan arasında yapımı devam eden karayolu tamamlandığında Karslıların yol sorunu sona ermiş olacak. Teknik özelliklerinden dolayı büyük bir proje olan KarakurtHorasan yolu Karakurt Barajı’nın da su tutmasıyla güzergahı kullanan vatandaşlara adeta mavi yoluculukta sunmuş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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