AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi Sarıkamış-Horasan yolu Kasım’da açılıyor

Kars’ta Karakurt Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak. Kasım ayında trafiğe açılacak yol vatandaşları kar yağmadan, kış gelmeden sıkıntılı HandereKaraurgan yolundan kurtaracak.

Yol yapım çalışmaları devam eden SarıkamışHorasan Karayolu trafiğe kapatılmasıyla birlikte geçici olarak HandereKaraurgan yolundan trafiğe geçiş verilmişti. Sürücülerin sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman trafik kazalarının da meydana geldiği güzergah AK Parti Kars Milletvekillerini harekete geçirdi.

SarıkamışKarakurtHorasan yolunda bir takım incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptıkları incelemelerin ardından müjdeyi verdi. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, SarıkamışHorasan Karayolu’nun bir kısmında yapılan çalışmayla güzergahın Kasım ayında kullanılacağını kaydettiler.

Ara bağlantı ve servis yoluyla aracılığıyla Sarıkamış Horasan karayolunun trafiğe açılacağını ifade eden milletvekilleri, sürücülerin HandereKaraurganHorasan yolunda yaşadıkları sıkıntıları Kasım ayında sonlandıracaklarını vurguladılar.

Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin birlikte çalıştığı SarıkamışHorasan karayolu viyadükleri ve Karakurt Barajı’nın mavi sularıyla görenleri adeta büyülüyor.

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