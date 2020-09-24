Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı

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Kars’ta korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Ölçülü köyü karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ölçülü Köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan karantinaya alınan Merkez Ölçülü köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişine güvenlik şeridi çeken jandarma, köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

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