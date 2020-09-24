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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı

İHA

Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı

Kars’ta korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Ölçülü köyü karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ölçülü Köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Merkez Ölçülü köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişine güvenlik şeridi çeken jandarma, köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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