Tümgeneral Uzun Kaymakam Koşal’ı ziyaret etti

Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Koşal, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonrası Tümgeneral Erhan Uzun ilçeden ayrıldı.
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