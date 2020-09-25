Kars Belediye Başkanı HDP'li Bilgen, gözaltına alındı

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KARS, (DHA)ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde evinde arama yapılan Ayhan Bilgen, zırhlı araçla İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

`HAKKINDA 4 GÜN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞ´

HDP Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle şu an Ayhan Bilgen'in evi aranıyor. Hakkında 4 gün gözaltı kararı verilmiş" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars DHA

2020-09-25 09:38:33



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