Kars Belediye Başkanı HDP'li Bilgen, gözaltına alındı (2)

BİLGEN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2014'te Kobani'de düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araç ile Kars Harakani Havalimanı'na getirildi. Bilgen, polisler eşliğinde uçak ile Ankara'ya gönderildi. Polis ekipleri havalimanı etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.
DHA-Genel Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK
2020-09-25 16:15:25
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