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Hırsızlık yaptıkları kamyonla, ölüme neden olunca yakalandılar

DHA

Hırsızlık yaptıkları kamyonla, ölüme neden olunca yakalandılar


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan, defalarca hırsızlık yaptıkları belirtilen  2 kişi, yine hırsızlık için geldikleri yerde bir kamyonetle motosiklet sürücüsüne çarpınca yakayı ele verdiler. Motosiklet sürücüsü Y.B.'nin (51) ölümüne neden oldukları belirtilen  Y.A. (46) ile E.G.'nin (23) çaldıkları 100 bin TL'lik malzemeler de Arpaçay ilçesinde bir köyde bulundu.
Kars'ta geçen hafta, saat 05.30 sularında Cumhuriyet Caddesi'nde E.G., kullandığı kamyoneti depo önüne yaklaştırmak için ters manevra yaparken, motosikletli Y.B.'ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri gelince, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybedince, şoför E.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kamera incelemeri sonucunda hırsızlık olaylarının da zanlısı olduğu tespit edilen E.G., ile arkadaşı  Y.A.'nın eylül ayı içerisinde depodan 9 kez hırsızlık yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Yine soygun için bölgeye geldiklerleri anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları piyasa değeri 100 bin TL olan inşaat malzemelerini ise Arpaçay ilçesindeki  bir köyde Y.A.'ya ait depoda sakladıkları ve buradan piyasa değerinin altında satışa sundukları belirlendi. 
İnşaat malzemeleri sahibine iade edilirken, E.G. 'ölüme sebebiyet vermek ve hırsızlık' suçlarından, Y.A.'da hırsızlıktan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK
2020-09-26 13:35:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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