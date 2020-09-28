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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta baraj kapakların açılınca su seviyesi 30 metre düştü

İHA

Kars’ta baraj kapakların açılınca su seviyesi 30 metre düştü

Kars Barajı’nın kapakları açılınca baraj gölünde su seviyesi 30 metre düştü. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan manzara ise görenleri şaşırttı.
2017 yılında su tutmaya başlayan ve belirli aralıkları kapakları açılan Kars Barajı gölünde su seviye düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölü bataklığa dönüşürken, eski yerleşim yerlerinin kalıntıları da gün yüzüne çıktı.
Suların çekilmesiyle birlikte köylüler tarafından kesilen ağaçların gövdeleri başta olmak üzere yıkılan evlerin taşları ile Boğazköy Camisi de tamamen ortaya çıkarken, sular altına kalan Boğazköy yolu da yeniden kullanılır duruma geldi. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski yol ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik alan ise adeta bataklık oldu. Bataklığa dönen bölge de az sayıda su kuşu kalırken, baraj gölünden etrafa yayılan pis koku ise dikkat çekiyor.
Baraj kaparlının açılmasıyla birlikte su seviyesinin 30 metreye kadar düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de 30 metreye kadar düştü. Eski yerleşim olan Boğazköy şuanda tamamen açığa çıkmış durumda ve geriye kalan kesilmiş ağaçlar, evlerin duvarları, taşları tamamen ortada, köyün camisiyle birlikte birkaç tane kalan evde ortaya çıktı” dedi.
Baraj gölünün dolmasıyla birlikte bölgeyi mesken tutan pelikanlardan bir grup kalırken, başta yaban ördekleri olmak üzere diğer su kuşları da gölün bataklığa dönmesiyle birlikte göç etti.
Etrafa pis koku saçan baraj gölü, kesilen ağaçların gövdeleri, çamur, evlerin yıkılan duvarlarının taşları ile adeta şehir çöplüğüne döndü. Baraj kapaklarının ne zaman kapatılacağı ise bilinmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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