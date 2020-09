Kars’ta etkinliklere kısıtlama getirildi

Kars Valiliği’nce kent genelinde her türlü eylem ve etkinliklere yönelik geçici süre ile kısıtlama getirildi.

Kars’a eylem ve etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden gelecek araç ve şahısların da gelişlerine izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Milli Güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel asayişin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, 50 kişiyi geçen basın açıklaması izin verilmeyecek” denildi.

Açıklamada, “Araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 28.09.2020 günü saat 18.00'den 12.10.2020 günü saat 18.00'a kadar 15 gün süreyle Kars il sınırları içerisinde il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

