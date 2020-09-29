Kars Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

İHA

Kars Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Kars Eğitim Bir Sen Şubesi’nden okulların açılması ve mevcut durumla ilgili basın açıklaması yapıldı.
Eğitim Bir Sen Şubesi Başkanı Mahmut Kaan Ilgar, tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Covid19 salgını ile birlikte 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş ve halen devlet okullarında her kademede başlamamış olması beraberinde onarılamayacak bazı sonuçlar doğuracaktır. Mevcut durumdan başta öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm paydaşlar memnun değillerdir. Zaten var olan eğitime erişmedeki fırsat eşitsizliği mevcut durumla katlanarak ve geri dönülmesi imkansız şekilde derinleşmektedir” denildi.
Özel okullar, etüt merkezleri farklı adlar altında faaliyet yürüten her kademedeki özel kursların açık olduğu gözlemlenmiş olup sadece devlet okullarının kapalı olmasını, ‘1.sınıf ve anasınıfları hariç’ anlamakta zorlanıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çeşitli bilişim vasıtalarıyla uzaktan(dijital) eğitimle yapılmaya çalışılan faaliyetlerin yüz yüze eğitime oranla verimsiz olduğunu bize ulaşan geri dönüşlerden anlıyoruz. Bununla birlikte internet, bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. unsurları temin etmek zorunda kalan hanelere bu durum ciddi oranda ekonomik külfet doğuruyordoğuracak. Kaldı ki; ekonomik gücü sınırlı aileler bunları temin etmekten mahrumdurlar. Bu fotoğraf eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliğini derinleştiren başka bir unsurdur. Mevcut durumda uzaktan eğitime erişim yüzde 50’yi geçememektedir. İlimiz başta olmak üzere sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde saydığımız tüm unsurlar mevcut görüntüyü daha da kötüleştirecektir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınarak, bir an önce okulların özellikle LGS ve YKS düzeyindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm sınıf düzeylerinde sınırlı gün ve saat şeklinde de olsa yüz yüze eğitime başlamasının gerekliliği açıktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta etkinliklere kısıtlama getirildi
YEREL HABERLER Kars’ta etkinliklere kısıtlama getirildi
Kars’ta 78 araca 44 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kars’ta 78 araca 44 bin lira ceza kesildi
Kars İyi Parti İl Başkanı Akbaba’dan Ermenistan’a tepki Başkan Yüksel Akbaba, “Ermenistan’ın hangi devletlerin kuklası olduğu ve kimlerin hesabına savaştığı açıktır”
YEREL HABERLER Kars İyi Parti İl Başkanı Akbaba’dan Ermenistan’a ...
Kars’ta baraj kapakların açılınca su seviyesi 30 metre düştü
YEREL HABERLER Kars’ta baraj kapakların açılınca su seviyesi 30 ...
MHP Kars İl Başkanlığı kongresi yapıldı Mevcut Başkan Tolga Adıgüzel yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER MHP Kars İl Başkanlığı kongresi yapıldı Mevcut Başkan ...
Kars’ta uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta uyuşturucu madde ele geçirildi
Arpaçay’da yapılan parklar yerinde görüldü
YEREL HABERLER Arpaçay’da yapılan parklar yerinde görüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X