Kars Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Kars Eğitim Bir Sen Şubesi’nden okulların açılması ve mevcut durumla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Eğitim Bir Sen Şubesi Başkanı Mahmut Kaan Ilgar, tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Covid19 salgını ile birlikte 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş ve halen devlet okullarında her kademede başlamamış olması beraberinde onarılamayacak bazı sonuçlar doğuracaktır. Mevcut durumdan başta öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm paydaşlar memnun değillerdir. Zaten var olan eğitime erişmedeki fırsat eşitsizliği mevcut durumla katlanarak ve geri dönülmesi imkansız şekilde derinleşmektedir” denildi.

Özel okullar, etüt merkezleri farklı adlar altında faaliyet yürüten her kademedeki özel kursların açık olduğu gözlemlenmiş olup sadece devlet okullarının kapalı olmasını, ‘1.sınıf ve anasınıfları hariç’ anlamakta zorlanıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli bilişim vasıtalarıyla uzaktan(dijital) eğitimle yapılmaya çalışılan faaliyetlerin yüz yüze eğitime oranla verimsiz olduğunu bize ulaşan geri dönüşlerden anlıyoruz. Bununla birlikte internet, bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. unsurları temin etmek zorunda kalan hanelere bu durum ciddi oranda ekonomik külfet doğuruyordoğuracak. Kaldı ki; ekonomik gücü sınırlı aileler bunları temin etmekten mahrumdurlar. Bu fotoğraf eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliğini derinleştiren başka bir unsurdur. Mevcut durumda uzaktan eğitime erişim yüzde 50’yi geçememektedir. İlimiz başta olmak üzere sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde saydığımız tüm unsurlar mevcut görüntüyü daha da kötüleştirecektir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınarak, bir an önce okulların özellikle LGS ve YKS düzeyindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm sınıf düzeylerinde sınırlı gün ve saat şeklinde de olsa yüz yüze eğitime başlamasının gerekliliği açıktır.”

